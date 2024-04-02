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Вторник, 2 апреля 2024, 15:55 мск

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На Кубани за неделю погибли более ста дельфинов

В Краснодарском крае за последнюю неделю погибло более сотни дельфинов. Об этом сообщили в Научно-экологическом центр спасения дельфинов «Дельфа».

«Только за одну последнюю неделю мы зафиксировали 101 случай гибели дельфинов, 31 марта нам сообщили о 26 погибших. Всего за прошедший месяц умерло 137 китообразных. Это серьезная цифра», – рассказала РИА «Новости» директор и соучредитель центра Татьяна Белей.

На тушах находят следы пребывания в рыболовных сетях. «Глубокие вдавленные царапины на теле, стертые плавники и рострум, отсутствие плавников или хвоста, обширные раны (но не от других животных), вспоротый живот, привязанная веревка с камнем», – отметила собеседница агентства.

По ее словам, дельфины часто попадают в сети, а рыбаки стремятся избавиться от трупов, чтобы скрыть этот факт. Наиболее опасны камбальные сети. «Необходимо искать для них альтернативу и в целом пересматривать правила рыболовства – иначе Черное море останется без дельфинов», – заключила эксперт.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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