ФСБ изъяла более 300 тысяч SIM-карт, используемых для диверсий

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность владельцев SIM-боксов, используемых в числе прочего для диверсионной и террористической деятельности. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Операция проводилась при взаимодействии спецслужбы с полицейскими. «В результате проведенных в марте 2024 года в 40 регионах Российской Федерации мероприятий изъяты 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт», – говорится в сообщении.

Фигурантами уголовных дел о мошенничестве стали 30 человек. Еще двоих подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации. Злоумышленники незаконными методами получали доступ к аккаунтам «Госуслуг».

«При этом в ходе мероприятий задержан житель г. Санкт-Петербурга, 1980 г.р., который предоставлял услуги по активации SIM-карт российских операторов связи в интересах украинских террористических организаций, – добавили в ЦОС. – В настоящее время в отношении него принимается процессуальное решение».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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