В Тюменской области эвакуированы 1609 человек из-за паводка

В Тюменской области эвакуированы 1609 человек с территорий, попавших в зону подтопления. Вода в реке Ишим у села Казанское быстро поднимается, исторический максимум превышен на полметра.

Уровень воды в реке Ишим растет очень быстро. В городе Ишим вода поднялась на 42 см за восемь часов, а в районе села Казанское превысила максимум 2017 года.

«Река Ишим у села Казанское прибывает на глазах. Пик паводка ожидается в ближайшие дни. В Казанском районе подтоплено 62 домовладения в восьми населенных пунктах. Всего по области эвакуированы 1609 человек, из них 193 – в пункты временного размещения. Большая часть населения переехала к родственникам», – сообщил информационный центр региона.

Замглавы Тюменской области Сергей Шустов рассказал, что в селе Казанское волонтеры и рабочие круглосуточно работали над увеличением дамб. Сегодня работы завершат. Вода залила дорогу Ишим-Казанское-гр. Республики Казахстан в Казанском районе на участке с 56-го по 57-й км.

Власти призвали к эвакуации жителей районов, попавших в зону подтопления. В области открывают дополнительные пункты временного размещения. Школьников на всех территориях с высоким риском подтопления перевели на дистант.

В зоне вероятного подтопления находится 101 населенный пункт с 17500 жителями. Ранние прогнозы позволяли включить в опасную зону вдвое меньше домов.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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