В Курской области из-за обстрела ВСУ повреждены предприятие и энергообъект

ВСУ сегодня обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Обошлось без пострадавших, однако повреждения получили предприятие и энергообъект.
«В Теткино зафиксированы прилеты на одном из предприятий. В Попово-Лежачах обстрелян один из объектов энергоснабжения», – написал глава области в своем телеграм-канале.
Старовойт добавил, что продолжается подомовой обход.
Курск, Наталья Петрова
© 2024, РИА «Новый День»