Один из членов экипажа упавшего в Ставрополье самолета погиб

Один из летчиков, потерпевшего крушение в Ставропольском крае бомбардировщика, погиб. Ведутся поиски четвертого члена экипажа. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Авиакатастрофа произошла в Красногвардейском районе. Ту22М3 возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи, боекомплекта на борту самолета не было. Разрушений и жертв на земле нет. Двоих летчиков, которые успели катапультироваться, обнаружили и доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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