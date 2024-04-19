В Ставропольском крае разбился военный самолет

В Ставропольском крае потерпел крушение военный самолет. По предварительным данным, летчикам удалось катапультироваться.
Авиакатастрофа произошла в Красногвардейском районе. Разрушений и жертв на земле нет. На место выехали экстренные службы.
Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, летчики успели катапультироваться, их нашли и везут в больницу.
В Минобороны РФ добавили, что крушение в Ставропольском крае потерпел Ту22М3. Самолет возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи, боекомплекта на борту самолета не было. Предварительно причиной аварии стала техническая неисправность.
Ставрополь, Зоя Осколкова
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