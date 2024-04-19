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Пятница, 19 апреля 2024, 16:03 мск

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Москвич попался на распространении вредоносного ПО через Telegram

Фото: Pixabay

Сотрудники ФСБ раскрыли деятельность жителя Москвы, причастного к распространению вредоносного программного обеспечения через мессенджер Telegram. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

По данным спецслужбы, 33-летний мужчина находил покупателей вредоносного ПО через администрируемый им сайт, передает ТАСС.

Для приобретения программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, изменения и копирования компьютерной информации клиенту, нужно было связаться с администратором ресурса в Telegram. После получения информации о произведенной оплате продавец отправлял покупателю файл, содержащий ПО с вирусом, ключ активации и поясняющее видео.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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