В Новой Таволжанке под обстрелом погибла беременная женщина

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате погибла беременная женщина, еще три человека получили ранения.

Осколок снаряда задел местную жительницу, когда она шла по улице. Пострадавшую госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. «Врачи делали все возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли», – сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, три человека получили различные травмы. Женщина с контузией и осколочным ранением бедер доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. У двоих мужчин ссадины – им оказали помощь на месте.

Осколками снарядов выбило окна и посекло фасады, кровли и заборы в 12 частных жилых домовладениях, повреждения получили два легковых автомобилях. На месте продолжают работу оперативные службы.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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