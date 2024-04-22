ФСБ нашла оружейные схроны в Авдеевке

Сотрудники ФСБ нашли схроны с оружием в Авдеевке Донецкой Народной Республики. Отступавшие силы ВСУ спрятали вооружение и заминировали тайники, следует из данных ведомства.

При осмотре схронов найдены более 10 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию, 27 гранат РГН, 41 граната Ф-1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 штук выстрелов ПГ7л и ПГ7с, 47 выстрелов TG-50. Боевики бежали так поспешно, что бросили изрядный запас крупнокалиберных боеприпасов: более 700 штук 155-мм снарядов натовского образца и 139 танковых снарядов иностранного производства, перечислили «Известия».

Вместе с оружием сотрудники ФСБ нашли нацистскую символику и медицинские шприцы с каким-то веществом. Последнюю находку передали специалистам для исследования.

Ранее в Ясиноватском районе ДНР нашли оружейный схрон с гранатометами иностранного производства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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