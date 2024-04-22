Таможенники задержали контрабандиста двигателей для военной техники

В Алтайском крае задержали мужчину, которого подозревают в контрабанде двигателей для военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайской таможне.

44-летний местный житель незаконно вывозил из России в Казахстан двигатели внутреннего сгорания, используемые в числе прочего и для военной техники.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда вооружения или военной техники»).

Подозреваемый находится под домашним арестом. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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