Штормовое предупреждение объявили в тюменском селе, еще в двух – эвакуацию

Штормовое предупреждение объявлено в селе Абатское Тюменской области из-за резкого подъема воды в реке Ишим. Власти призвали добровольно эвакуироваться жителей двух сел Викуловского района, которым угрожает подтопление.

На 22 апреля подъем воды в Ишиме замедлился. Утром в одноименном городе вода достигла отметки 10,64 м, обновив исторический максимум. Теперь волну паводка ждут в Абатском районе.

«24-26 апреля в реке Ишим у села Абатское ожидается достижение отметок опасного явления (960 см). Ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», – сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

В селах Викулово и Чебаклей объявили заблаговременную эвакуацию населения. Жителей призвали уехать в ПВР, перевезти в безопасные места имущество, домашних животных и скот.

Волна паводка идет по реке Тобол из Кургана в Тюменскую область. Интенсивный подъем воды в реке отметили в районе села Коркино: за сутки уровень поднялся на 80 см, сообщил губернатор региона Александр Моор.

«В Ишимском районе остается высокий уровень воды, работают лодочные переправы. В Казанском районе вода уходит, скоро начнется работа по дезинфекции в двух населенных пунктах», – рассказал Моор в видеообращении.

На 19 апреля в Тюменской области были подтоплены более 90 домов. Губернатор Моор распорядился выплатить пострадавшим от паводка жителям региона по 50 тыс. рублей на неотложные нужды.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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