Пострадавшим от паводка тюменцам заплатят по 50 тысяч рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выплатить пострадавшим от паводка жителям региона по 50 тыс. рублей на неотложные нужды. Дальнейшую поддержку власти будут оказывать после обследования домов, в которые зашла вода.
«Сегодня у нас уже более 90 подтопленных домов, людям трудно. Выплатим семьям, чьи дома подтопило, 50 тыс. рублей на первоочередные нужды. Вопрос последующей поддержки будет рассматриваться после комиссионного обследования жилых помещений», – сказал глава региона в видеообращении.
Тюменцам, в чьи дома зашла вода, не нужно собирать справки по инстанциям, достаточно будет подать заявление. Губернатор поручил социальным службам выплатить деньги максимально оперативно.
Срочная эвакуация объявлена в деревне Синицына Ишимского района. Село Казанское оказалось полностью окружено водой, сообщил информационный центр областного правительства.
«В Тюменскую область пришла большая вода: стихия обступила село Казанское. Жителей территорий, на которых объявлена срочная эвакуация, просят не рисковать своей жизнью. Прогноз неблагоприятный», – говорится в сообщении ИЦ.
Накануне число эвакуированных жителей области достигло 1609 человек. Согласно прогнозу, под угрозу затопления попадают 101 населенный пункт с 17500 жителей.
Тюмень, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»