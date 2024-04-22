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Понедельник, 22 апреля 2024, 13:05 мск

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Три человека погибли и двое пострадали при пожаре на заводе в Воронеже

Фото: МЧС РФ

В Воронеже произошел пожар на заводе «Эникмаш». По последним данным, погибли три человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожар произошел в цехе по производству электрооборудования. Огонь распространился по площади около трех тысяч квадратных метров. В тушении принимали участие более 60 человек и 20 единиц техники.

В МЧС сообщили о трех погибших и двух пострадавших.

Пожарные вынесли из здания четыре пропановых и кислородный баллоны. Возгорание было ликвидировано на площади 500 квадратных метров.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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