СКР расследует ДТП с 10 пострадавшими в Ленобласти

Автобус с рабочими опрокинулся на трассе в Кингисеппском районе. Пострадали 10 человек. Следственный комитет начал расследование, сообщили в управлении ведомства по Ленинградской области.

Авария случилась днем 21 апреля на 248-м км автодороги «Псков-Кингисепп-Краколье». Автобус Volvo B12 перевозил работников одного из предприятий из Кингисеппа в поселок Усть-Луга. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, автобус опрокинулся.

В результате ДТП 10 человек получили травмы и доставлены в больницу. У двух пассажиров диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы грудины и ребер. Они в тяжелом состоянии оставлены в отделении. После оказания медпомощи остальных пострадавших отпустили лечиться амбулаторно.

СКР и прокуратура начали проверку инцидента. По данным портала 78.ru, 59-летний водитель был пьян. От медосвидетельствования он отказался.

По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее в Кингисеппском районе столкнулись легковой автомобиль и автобус с людьми. Один человек погиб, двое пострадали.

Кингисепп, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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