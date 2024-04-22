В Тюменской области опровергли гибель человека из-за паводка

Правительство Тюменской области опровергло связь происшествия в Тобольском районе и паводка. В регионе подтоплены 18 населенных пунктов, и более 3,5 тыс. человек эвакуированы из опасных районов.

«Информация о том, что в результате паводка в Тюменской области погиб человек, не соответствует действительности. Трагедия произошла на реке Тобол в районе деревни Худяково Тобольского района 21 апреля. Трое жителей Тобольска во время рыбалки перевернулись в лодке, один человек погиб», – пояснили в информационном центре правительства региона.

Волна паводка идет на Абатский район, ее ожидают в районе уже послезавтра. Рабочие укрепляют южную и северную дамбы, защищающие село Абатское от воды. В районе ожидают уровень воды выше исторического максимума 2017 года. В то же время местные власти призывают жителей села Упорово к заблаговременной эвакуации.

В Тюменской области уже подтоплены 18 населенных пунктов. Эвакуированы более 3,5 тыс. человек, из которых 400 находятся в ПВР, остальные разъехались по родственникам.

Власти объявили штормовое предупреждение в селе Абатское из-за резкого подъема воды в реке Ишим. Жителей двух сел Викуловского района, которым угрожает подтопление, призвали добровольно эвакуироваться.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube