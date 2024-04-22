ВСУ пытались атаковать Белгород ракетой «Точка-У»

Украинские войска пытались атаковать Белгород ракетой из тактического комплекса «Точка-У». Силы противоздушной обороны пресекли ракетный удар ВСУ по Белгородской области около 15:40 мск, сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО ракета ТРК «Точка-У» уничтожена над территорией Белгородской области», – сказано в сообщении.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитии системой ПВО одной воздушной цели на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил он.
В Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.
Москва, Наталья Петрова
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