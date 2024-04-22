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Понедельник, 22 апреля 2024, 20:23 мск

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ВСУ пытались атаковать Белгород ракетой «Точка-У»

Украинские войска пытались атаковать Белгород ракетой из тактического комплекса «Точка-У». Силы противоздушной обороны пресекли ракетный удар ВСУ по Белгородской области около 15:40 мск, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО ракета ТРК «Точка-У» уничтожена над территорией Белгородской области», – сказано в сообщении.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитии системой ПВО одной воздушной цели на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил он.

В Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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