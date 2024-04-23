ФСБ задержала в ЛНР очередного украинского шпиона

В Луганской народной республики задержали гражданина Украины, который собирал и передавал украинским силовикам сведения о местах дислокации российских войск, задействованных в проведении специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по ЛНР.

Мужчина передавал данные украинским кураторам через телеграм-каналы. В сборе информации о дислокации российских военных ему помогала подруга.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Ведется следствие.

Ранее сообщалось о задержании в ЛНР местного жителя, передававшего украинской разведке информацию о местах дислокации подразделений ВС России, задействованных в СВО. Расследуется дело о шпионаже.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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