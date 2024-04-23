Сторонник украинских радикалов готовил теракт в Брянске

ФСБ предотвратила теракт в Брянске. Готовивший атаку россиянин, сторонник украинских националистов, задержан. Об этом сообщает центр общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный готовил диверсионно-террористический акт по заданию запрещенной в России террористической организации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям – о содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ) и об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В ходе обыска обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, которое диверсант планировал использовать для преступления.

На оперативном видео, распространенном ФСБ, фигурант говорит, что ему поступило задание совершить теракт в одном из общественных мест.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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