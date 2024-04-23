В Тульской области школьник насмерть отправился неизвестной жидкостью

В Тульской области двое школьников попали в больницу с сильным отравлением, один из них скончался. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Шатске, сообщает региональное управление СКР. Двое друзей 12 и 14 лет нашли на улице бутылку с неизвестной жидкостью и сделали несколько глотков, после чего им стало плохо.

Детей госпитализировали. Один мальчиков скончался, второй находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Тула, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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