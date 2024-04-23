Задержан замминистра обороны РФ

Следственный комитет России (СК РФ) во вторник, 23 апреля, сообщил о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по подозрению в получении взятки.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится: «По подозрению в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Владимирович».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, сказал: «Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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