Пять регионов РФ атаковали дроны ВСУ: в Смоленской области загорелись объекты ТЭК

В результате атаки украинских беспилотников вспыхнули пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. По уточненным данным, никто не пострадал.

«Наш регион вновь находится под атакой украинских БПЛА. Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», – написал глава региона в своем телеграм-канале ранним утром 24 апреля.

Анохин добавил, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Позднее губернатор уточнил, что жертв и пострадавших в результате украинских дронов нет. «Спасательные и правоохранительные службы ликвидируют последствия и устанавливают все обстоятельства произошедшего», – добавил он.

По данным Минобороны России, за ночь средства противоздушной обороны уничтожили и перехватили восемь беспилотников ВСУ самолетного типа. Три БПЛА нейтрализованы над Курской областью, по два – над Белгородской и Воронежской областями и один – над Смоленской областью.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в течение прошедшей ночи в регионе уничтожено четыре украинских дрона. Обошлось без пострадавших. В пригороде Воронежа в результате обломков сбитого БПЛА загорелся частный дом. «На месте уже работают оперативные службы. Пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет», – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Кроме того, стало известно, что украинский беспилотник ранним утром атаковал промзону в Липецке. «Произошло падение БПЛА в промышленной зоне города Липецка. Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», – сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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