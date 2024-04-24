Под Рязанью произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и фуры

В Рязанской области рейсовый автобус Астрахань-Москва столкнулся лоб в лоб с грузовиком. В результате ДТП погиб один человек, еще 13 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Смертельная авария произошла в 4:20 утра на 300 км федеральной трассы «Каспий» в Ряжском районе Рязанской области. Водитель автобуса получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Еще 13 человек травмированы, в том числе 12 пассажиров автобуса и водитель фуры.

На участке трассы затруднено движение в обе стороны. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Рязань, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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