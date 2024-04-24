На Алтае вагон с химикатами сошел с рельсов

Вагон с химикатами сошел с рельсов на станции в Алтайском крае. Прокуратура начала проверку инцидента.

ЧП случилось около 11:00 местного времени 24 апреля на станции Рубцовск Западно-Сибирской железной дороги. При проведении маневровых работ на подъездных путях с рельсов сошел вагон с грузом инертных материалов. Вагон не опрокинулся, об утечке химикатов не сообщалось. Задержек поездов удалось избежать.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет, как исполнялось законодательство о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

В Хилокском районе Забайкальского края перевернулись вагоны с углем и цистерны с дизтопливом. Уголь высыпался, но разлива топлива не обнаружено.

Рубцовск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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