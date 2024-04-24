ВСУ убили двух человек при обстреле Херсонской области

ВСУ обстреляли Алешкинский округ на левом берегу Днепра. В результате два человека погибли, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украинские боевики продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В селе Абрикосовка Алешкинского округа сегодня убиты два человека, разрушен и сожжён частный дом», – говорится в телеграм-канале главы региона.

Сальдо рассказал о еще трех раненых в результате атаки украинского дрона накануне вечером на Новую Каховку. Целью для беспилотника стал гражданский грузовой автомобиль.

«Трое находившихся в нем людей ранены. 53-летний мужчина с множественными ранениями головы госпитализирован, двум другим пострадавшим помощь оказана амбулаторно», – пояснил губернатор.

Накануне также пострадали три жителя Каховки во время обстрела рынка. Еще два человека ранены в результате обстрела жилого сектора.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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