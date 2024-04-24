Самолет S7 экстренно сел в Братске: пассажиру стало плохо

Самолет авиакомпании S7 на пути в Санкт-Петербург экстренно сел в Братске Иркутской области. Одному из пассажиров стало плохо, и экипаж принял решение прервать полет, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, лайнер Boeing 737 авиакомпании «Сибирь» вез 156 пассажиров из Иркутска в Санкт-Петербург. В воздухе одному из пассажиров стало плохо, и экипаж запросил экстренную посадку. Самолет успешно приземлился, никто не пострадал.

Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с вынужденной посадкой. После решения вопроса об оказании пассажиру экстренной медицинской помощи в 16:30 по местному времени судно вылетело из Братска в конечную точку маршрута.

В Екатеринбурге приземлился самолет «Уральских авиалиний», который летел из Омска в Москву. Мужчине на борту стало плохо, из аэропорта его увезли на скорой помощи.

Братск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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