Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге: пассажиру стало плохо на борту

Самолет «Уральских авиалиний», который летел из Омска в Москву, совершил посадку в Екатеринбурге. Мужчине на борту стало плохо, из аэропорта его увезли на скорой помощи.

«Действительно, пассажиру на борту самолета стало плохо. Бортпроводники оказывали ему первую помощь, пока самолет совершал посадку в Екатеринбурге. Сразу после приземления к трапу подъехала скорая помощь, пассажира госпитализировали», – подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

Что именно послужило причиной плохого самочувствия и в каком состоянии сейчас мужчина, пока неизвестно.

Самолет продолжит выполнять рейс по маршруту.

екатеринбург, Ольга Тарасова

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