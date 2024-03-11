Менингит не подтвердился: врачи рассказали о состоянии парня, госпитализированного с рейса Омск – Москва

У 23-летнего мужчины, которому стало плохо во время рейса Омск – Москва, наблюдаются симптомы нарушения мозгового кровообращения. Диагноз «менингит» врачи исключили.

«Пассажир авиарейса Омск – Москва, которому стало плохо во время полета, доставлен в ГКБ № 40 в 11:15 11 марта с подозрением на менингит. В приемном отделении инфекционной службы была проведена тщательная диагностика, инфекционное заболевание исключили. У пациента наблюдаются клинические симптомы нарушения мозгового кровообращения: слабость, головокружение, нарушение речи. Пациент переведен на лечение в неврологическое отделение № 1, будет проведена дополнительная диагностика инсульта», – сообщили в пресс-службе больницы № 40 Екатеринбурга.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге экстренную посадку совершил самолет «Уральских авиалиний», летевший из Омска в Москву. Пассажиру стало плохо, бортпроводники оказывали ему первую помощь до момента приземления в Кольцово. В аэропорту к трапу самолета приехала скорая помощь, парня госпитализировали.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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