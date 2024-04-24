В Абатском река Ишим прибавила еще метр с утра

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области поднялся на 85 см за восемь часов, следует из данных Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Жителей села Назарово в Абатском районе эвакуируют на катере из-за резкого подъема воды.

На 16:00 по местному времени вода в Ишиме в районе Абатского поднялась на 85 см с предыдущего замера в 08:00 часов. Подъем уровня Тобола в Тюменской области немного замедлился: около Коркино вода прибыла еще на 16 см, около Упорово – на 10 см.

Жителей села Назарово и деревни Юрга вывозят на катере в село Ощепково и Быструху, сообщил информационный центр областного правительства. Заблаговременно из зоны вероятного подтопления спасатели вывезли порядка 90% населения.

Губернатор Тюменской области Александр Моор проверил антипаводковые сооружения в Ялуторовске, где вскоре ожидают большую воду.

«Вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск. Вместе с главой города Вячеславом Смеликом полностью обошли защитные укрепления. Везде идет работа, горожане стараются. Существующие дамбы и насыпи нарастили до необходимого уровня», – говорится в блоге главы региона.

По данным МЧС, в области эвакуировали более 4 200 человек.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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