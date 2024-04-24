Более 4000 тюменцев эвакуированы из-за паводка

Более 4 200 человек эвакуированы с территорий с большим риском подтопления в Тюменкой области. Уровень воды в реках Тобол и Ишим продолжает активно расти.

«Заблаговременно эвакуированы более 4 200 человек. В пунктах временного размещения находятся 504 жителя, среди них 186 детей. В регионе подтоплены 155 частных и 523 дачных дома, 2 776 приусадебных участков, 17 участков автодорог», – сообщили в МЧС России.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки вода в Тоболе около Коркино поднялась на 763 см, около Упорово – на 52 см. В реке Ишим около Абатского уровень воды вырос на 149 см и еще на 16 см за следующие два часа, около Викулово – на 29 см.

Волна паводка уходит из Курганской области. В центре региона уровень реки снизился до 945 сантиметров. Остаются подтопленными 2 113 жилых и 3 405 дачных домов.

Накануне в селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина Упоровского района объявили экстренную эвакуацию в связи с быстрым подъемом уровня воды. Жителей Арбатского района призвали эвакуироваться днем ранее.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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