В окрестностях тюменского Упорово объявили экстренную эвакуацию

В трех поселениях Упоровского района в Тюменской области объявили экстренную эвакуацию в связи с быстрым подъемом уровня воды. Власти отметили, что подобного паводка в регионе еще не было: большая вода приходит постепенно и держится долго.

«В селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина Упоровского района объявлена экстренная эвакуация граждан, проживающих на подтопляемых территориях», – сообщил информационный центр областного правительства.

Глава региона Александр Моор на вертолете облетел подверженные наводнению территории. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 08:00 до 16:00 местного времени вода в Тоболе около Коркино поднялась еще на 32 см. За то же время уровень реки Ишим в районе Абатского вырос на 43 см.

«Большая вода, которая доставила много проблем соседней Курганской области, уже пришла в наш регион. Перед селом Коркино залита вся пойма реки Тобол, вся гигантская масса воды дойдет до Упорово к выходным», – говорится в блоге Моора.

Губернатор добавил, что нынешнее половодье растянуто по времени и продлится 2-3 недели. Ситуация останется напряженной вплоть до 9 мая. Полпред в УрФО Владимир Якушев подтвердил, что ситуация в области сложилась нехарактерная.

«Такого паводка в Тюменской области ещё не было. Мы видим, что это забег на длинную дистанцию», – сказал чиновник.

В Абатском районе волну паводка ожидают 25 апреля. Жителей призвали эвакуироваться из поселений в зоне высокого риска подтопления. Заблаговременную эвакуацию объявили в селе Упорово и двух селах Викуловского района.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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