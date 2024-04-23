Вода в Тоболе около тюменского села поднялась на полтора метра за сутки

Вода в реках Тюменской области продолжает быстро прибывать. Уровень Тобола около села Коркино поднялся на 144 см за сутки, уровень Иртыша около села Демьянское – на 129 см, следует из данных Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гидрологический бюллетень опубликован в телеграм-канале правительства региона.

Уровень воды в реке Тобол в районе Упорово повысился на 56 см за сутки, в районе Ялуторовска – на 10 см. Вода в реке Ишим поднялась на 69 см около Абатского, на 30 см около Викулово, но в районе города Ишим уровень реки снизился на 11 см.

В Абатском районе волну паводка ожидают 25 апреля. Жителей поселений в зоне высокого риска подтопления призвали эвакуироваться. Заблаговременную эвакуацию объявили в селе Упорово и двух селах Викуловского района.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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