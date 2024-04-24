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Четверг, 25 апреля 2024, 01:17 мск

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Хуситы атаковали американский эсминец и коммерческие суда в Аденском заливе и Индийском океане

Фото командования Шестого флота США

Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа в среду, 24 апреля, заявил об удачной атаке на американский эсминец и торговые суда, принадлежащие США и Израилю, в Аденском заливе и Индийском океане, – сообщает телеканал «Аль-Масира».

В эфире телеканала Яхья Сариа сказал: «В ответ на притеснение палестинского народа и на американо-британскую агрессию военно-морские силы Йемена провели боевую операцию против американского сухогруза Maersk Yorktown в Аденском заливе с использованием ряда противокорабельных ракет, попадание которых оказалось точным. Еще две военные операции с использованием большого количества беспилотников провели военно-воздушные силы, целью которых стали американский эсминец в Аденском заливе, а также израильское судно MSC Veracruz в Индийском океане».

«Вооруженные силы Йемена будут продолжать препятствовать судоходству связанных с Израилем судов или судоходству в порты оккупированной Палестины в Красном и Аравийском морях, а также в Индийском океане до тех пор, пока блокада и агрессия против палестинского народа не будет прекращена в секторе Газа», – подчеркнул представитель хуситов.

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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