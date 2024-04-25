Абатская дамба в Тюменской области дала течь

Дамба в Абатском районе Тюменской области дала течь под напором паводка. Несколько часов сотрудники МЧС работали, чтобы заделать аварийный участок.
Во время патрулирования дамбы, по которой проходит федеральная трасса Тюмень-Омск, спасатели и дорожные службы заметили течь. Несколько часов ушло на то, чтобы засыпать прорыв. Теперь около аварийного участка откачивают воду, сообщила пресс-служба МЧС России.
В районе дамбы дорожное движение перевели на реверсивный порядок.
Накануне уровень реки Ишим в Абатском районе превысил критический уровень. 22 поселения находятся под угрозой подтопления. В районе эвакуировали 870 человек, желающие размещены в ПВР, пояснил информационный центр правительства региона.
За минувшие сутки вода в Ишиме около Абатского поднялась на 202 см. Уровень воды в реке Тобол около Коркино за сутки повысился на 39 см, около Упорово – на 30 см, следует из данных Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Тюмень, Наталья Рязанова
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