В Омске загорелись цистерны с нефтепродуктами

Три цистерны с нефтепродуктами загорелись на грузовом складе в Омске. Для тушения привлекли два пожарных поезда, сообщила пресс-служба МЧС России.
Пожар начался около полудня по местному времени в районе станции Комбинатская в Советском округе Омска.
«На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров. К тушению привлечены два пожарных поезда. Специалисты МЧС России локализовали пожар на тысяче квадратных метров», – говорится в сообщении министерства.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств инцидента и соблюдения норм о безопасности в сфере оборота опасных грузов.
Накануне в результате атаки ВСУ в Смоленском и Ярцевском районах Смоленской области возникли пожары топливно-энергетических объектах. Полностью потушить огонь удалось лишь через несколько часов.
Омск, Наталья Рязанова
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