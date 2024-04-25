В Омске загорелись цистерны с нефтепродуктами

Три цистерны с нефтепродуктами загорелись на грузовом складе в Омске. Для тушения привлекли два пожарных поезда, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар начался около полудня по местному времени в районе станции Комбинатская в Советском округе Омска.

«На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров. К тушению привлечены два пожарных поезда. Специалисты МЧС России локализовали пожар на тысяче квадратных метров», – говорится в сообщении министерства.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств инцидента и соблюдения норм о безопасности в сфере оборота опасных грузов.

Накануне в результате атаки ВСУ в Смоленском и Ярцевском районах Смоленской области возникли пожары топливно-энергетических объектах. Полностью потушить огонь удалось лишь через несколько часов.

Омск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube