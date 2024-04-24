Две нефтебазы на Смоленщине атаковали семь дронов ВСУ: горят пять резервуаров с топливом

В утренней атаке на два топливно-энергетических объекта в двух районах Смоленской области участвовали семь ударных беспилотников ВСУ. Четыре дрона ударили по объекту ТЭК под Смоленском, еще три БПЛА атаковали нефтебазу в Ярцевском районе. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Минобороны РФ сообщало об одном сбитом в регионе дроне.

Напомним, губернатор региона Василий Анохин ранее сообщил о возникших пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах после ударов БПЛА.

По последним данным, на атакованных вражескими дронами нефтебазах горят пять резервуаров с бензином и дизтопливом, рассказал собеседник агентства. Пожарные продолжают борьбу с огнем и охлаждают находящиеся рядом емкости с топливом.

Смоленск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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