Бастрыкин потребовал доклад по избиению школьницы на Алтае

Конфликт двух учениц в алтайском школе закончился избиением одной из девочек. Администрация школы не приняла мер, чтобы разрядить ситуацию или оказать медицинскую помощь пострадавшей. Правоохранительные органы и прокуратура выясняют обстоятельства инцидента.

Сообщения о травле и избиении школьницы появились в соцсети. Родственники девочки рассказали, что никто из учителей не помог ей после драки. Сотрудники школы, напротив, обвиняли пострадавшую в инциденте и требовали от ее родственников замять историю.

По данным полиции, конфликт случился в школе Новичихинского района между девочками 2008 и 2009 годов рождения. Школьницы до этого не состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Следователи проверяют происшествие на признаки халатности, а прокуратура вынесла представление районному комитету по образованию.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственной проверки инцидента.

В Челябинской области ученицу школы избили сверстницы и опубликовали видеозапись происшествия. Мать пострадавшей обратилась в полицию.

Барнаул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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