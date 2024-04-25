Бастрыкин потребовал доклад по избиению школьницы на Алтае

Конфликт двух учениц в алтайском школе закончился избиением одной из девочек. Администрация школы не приняла мер, чтобы разрядить ситуацию или оказать медицинскую помощь пострадавшей. Правоохранительные органы и прокуратура выясняют обстоятельства инцидента.
Сообщения о травле и избиении школьницы появились в соцсети. Родственники девочки рассказали, что никто из учителей не помог ей после драки. Сотрудники школы, напротив, обвиняли пострадавшую в инциденте и требовали от ее родственников замять историю.
По данным полиции, конфликт случился в школе Новичихинского района между девочками 2008 и 2009 годов рождения. Школьницы до этого не состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Следователи проверяют происшествие на признаки халатности, а прокуратура вынесла представление районному комитету по образованию.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственной проверки инцидента.
В Челябинской области ученицу школы избили сверстницы и опубликовали видеозапись происшествия. Мать пострадавшей обратилась в полицию.
Барнаул, Наталья Рязанова
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