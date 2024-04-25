При атаке дронов ВСУ на запорожское село убиты родители четырех детей

В запорожском селе Новокарловка мужчина и женщина погибли при атаке украинских беспилотников, осиротели их четверо детей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Один из дронов ВСУ ударил по гражданскому автомобилю. В результате погибла семейная пара. «Сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Сейчас на месте работают оперативные службы.

Балицкий добавил, что распорядился позаботиться о детях, им оказывается социальная и психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что в результате при ударе ВСУ беспилотником по запорожскому селу Долинка осколочные ранения получила 10-летняя девочка.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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