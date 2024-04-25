В Омске потушили пожар на грузовом складе

Сотрудники МЧС справились с открытым горением на грузовом складе в Омске. Пожарные расчеты продолжают работу на месте происшествия.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Омске», – сообщила пресс-служба министерства.

Тушение велось одновременно с двух пожарных поездов и пожарных автомобилей. Всего задействовали 58 человек и 15 единиц техники. Специалисты выясняют причины и обстоятельства возгорания.

Пожар случился на грузовом складе в районе станции Комбинатская. Огонь охватил три цистерны с нефтепродуктами по 200 литров каждая.

Омск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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