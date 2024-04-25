Более 3 тысяч иностранных наемников воюют на стороне Украины

Более 3,1 тысячи наемников с Запада участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Такие данные привели в пресс-службе Следственного комитета России.

«Всего в распоряжении следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наемников, подавляющее большинство которых прибыли из США (816), Канады (719), Великобритания (694) и Грузия (712)», – уточнили в СК РФ.

В настоящее время, как отметили ведомстве, принимаются меры к установлению их местонахождения и привлечению к уголовной ответственности.

В СКР добавили, что на сегодняшний день в суд для заочного осуждения направлено пять уголовных дел в отношении трех наемников из США, одного наемника из Великобритании и наемника из Франции.

Ранее сообщалось, что СК РФ объявил в розыск порядка 700 иностранных наемников, воюющих за украинскую армию, часть из них заочно арестованы.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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