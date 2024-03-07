СКР объявил в розыск 700 иностранных наемников, воюющих за ВСУ

Следственный комитет России объявил в розыск 700 иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии. Об этом сообщает СК РФ по итогам совещания в Донецке, которое провел руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

На совещании обсуждали расследование уголовных дел о преступлениях киевского режима и работу следственных подразделений в новых регионах. В том числе было затронуто расследование дела о вербовке и участия наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

Как отметили в ведомстве, постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) заочно вынесены еще в отношении граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. «Всего на данном этапе в розыск объявлены порядка 700 иностранцев, часть из них заочно арестованы», – говорится в сообщении.

По информации СКР, в суд для заочного рассмотрена направлены три дела в отношении граждан Грузии Лаши Рухая, Левона Айрапетяна и Эрекле Амиранашвили, которые за денежное вознаграждение участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ в составе «Грузинского национального легиона».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе совещания подчеркнул, что активную работу по привлечению наемников к уголовной ответственности нужно продолжить, «а виновные лица неминуемо должны быть привлечены к уголовной ответственности».

Напомним, в феврале Бастрыкин сообщал, что СКР расследует уголовные дела в отношении 593 наемников из 46 стран, сражающихся на Украине. Среди них граждане США, Грузии, Великобритании, Канады, Израиля, Германии, Литвы и Латвии.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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