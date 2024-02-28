СКР расследует дела против почти 600 наемников из 46 стран, воюющих за ВСУ

Следственный комитет России установил более 590 наемников из 46 государств, сражающихся на стороне Украины. Среди них граждане США, Грузии и Великобритании. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«Большинство установленных нами лиц, участвующих в боевых действиях в качестве наемников, – граждане США, Грузии, Великобритании, Канады, Израиля, Германии, Литвы и Латвии. В целом же уголовное преследование ведется в отношении 593 иностранцев из 46 государств», – рассказал Бастрыкин в интервью ТАСС.
Глава СКР сообщил, что в настоящее время ведется совместная работа с другими правоохранительными органами по выяснению всех обстоятельств преступных деяний, совершенных иностранными наемниками. По его словам, устанавливается их местонахождение и прорабатываются вопросы привлечения их к уголовной ответственности.
«К примеру, недавно был вынесен приговор гражданину Грузии Мамуке Гацарелии, который в качестве иностранного наемника принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ», – сказал Бастрыкин.
Напомним, в январе Госдума приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием наемников из этой страны в военных действиях на стороне киевского режима, несмотря на законодательный запрет. До этого Минобороны РФ заявило, что российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове, основу которых составляли французы. В результате удара было уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены.
«Несмотря на то, что официальный Париж отрицает участие французских наемников в военном конфликте на Украине, а наемничество запрещено французским законодательством, объективная информация о потерях в составе наемнических неонацистских подразделений достоверно свидетельствует об обратном» – подчеркивается в обращении нижней палаты российского парламента.
Париж отверг обвинения в свой адрес со стороны России в использовании на Украине французских наемников, заявив, что Москва «распространяет ложную информацию».
Москва, Наталья Петрова
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