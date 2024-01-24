Госдума обратилась парламенту Франции по поводу участия наемников в военных действиях на стороне ВСУ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием наемников из этой страны в военных действиях на стороне киевского режима, несмотря на законодательный запрет.

«Несмотря на то, что официальный Париж отрицает участие французских наемников в военном конфликте на Украине, а наемничество запрещено французским законодательством, объективная информация о потерях в составе наемнических неонацистских подразделений достоверно свидетельствует об обратном» – подчеркивается в обращении.

«Достойно сожаления, что власти Франции, которая некогда выступала вместе с нашей страной в качестве одного из инициаторов военно-политической разрядки в Европе, своими действиями лишь продлевают агонию нацистского киевского режима», – заявила Госдума.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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