Сегодня нижняя палата российского парламента приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием наемников из этой страны в военных действиях на стороне киевского режима, несмотря на законодательный запрет.
«Несмотря на то, что официальный Париж отрицает участие французских наемников в военном конфликте на Украине, а наемничество запрещено французским законодательством, объективная информация о потерях в составе наемнических неонацистских подразделений достоверно свидетельствует об обратном» – подчеркивается в обращении.
«Достойно сожаления, что власти Франции, которая некогда выступала вместе с нашей страной в качестве одного из инициаторов военно-политической разрядки в Европе, своими действиями лишь продлевают агонию нацистского киевского режима», – заявила Госдума.
Москва, Мария Соколова
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