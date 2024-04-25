В Тюменской области эвакуируют еще четыре села

Власти Тюменской области объявили эвакуацию еще в четырех селах Абатского района из-за быстрого подъема воды в реке Ишим. Жители Ишимского района и спасатели не подпустили волну паводка к многоэтажкам с помощью самодельной дамбы, сообщил информационный центр правительства региона.

«Опасность затопления! Эвакуация объявлена в населенных пунктах Абатского района: деревнях Земляная, Максимова, Фирсово, селе Водолазово. Только за последние сутки река Ишим у села Абатское поднялась на два метра, ее уровень составляет 1129 см», – говорится в сообщении.

Вода заняла всю пойму у федеральной трассы Тюмень-Омск, где за минувшие трое суток уровень поднялся на четыре метра. Спасатели и волонтеры приготовили 109 тыс. мешков с песком для укрепления насыпей.

«До рекордного уровня 2017 года остается всего 19 см. Судя по всему, уже сегодня это максимальное значение будет побито», – отметил губернатор области Александр Моор.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 08 до 14 часов по местному времени уровень Ишима около Абатского поднялся на 18 см. В Ишиме, Казанском и Ишимском районах гидрологи прогнозируют новый подъем воды в ближайшие два дня. На Тоболе в районе села Упорово сегодня ожидается выход воды в пойму. В селе Коркино пик паводка ожидается 26 апреля.

В поселке Плодопитомник Ишимского района спасатели и волонтеры построили дамбу из мешков с песком, обернутых пленкой. «Такой способ укладки показал свою эффективность. С помощью барьеров не дали воде добраться до многоквартирных домов», – рассказал начальник областного главка МЧС Артур Хачатрян.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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