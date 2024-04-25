Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по пригороду Новой Каховки

Два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск пригорода Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

ВСУ ударили по селу Днепряны Новокаховского округа. Под обстрел попали жилые дома.

Кроме того, повреждения получил газопровод низкого давления, без газа остались 60 абонентов «Херсоноблгаза».

Накануне при украинском обстреле села Абрикосовка Алешкинского округа Херсонской области погибли два человека.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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