Более 1000 пассажиров застряли в Норильске из-за непогоды

Более тысячи человек собрались в аэропорту Норильска в ожидании вылетов, задержанных из-за непогоды. Сильный северный ветер и туман помешали работе воздушной гавани.

«В международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева по причине неблагоприятных метеоусловий ограничен прием и вылет воздушных судов. Более тысячи пассажиров ожидают вылета», – рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Длительные задержки объявлены для рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар» в Москву, Сочи, Уфу, Пермь, Казань, Новосибирск, Красноярск. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с тем, что время вылета отложено.

По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, 26 апреля на юге Таймырского Долгано-Ненецкого района местами сильный северный ветер с порывами до 15-18 м/с.

С 1 апреля размеры штрафа для российских авиакомпаний за задержки рейсов и просрочку доставки багажа выросли вчетверо. Теперь каждый час задержки вылета обойдется перевозчикам в 100 рублей.

Норильск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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