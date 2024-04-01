Авиакомпании будут выплачивать 100 рублей в час за задержки рейсов

С 1 апреля штраф для российских авиакомпаний за задержки рейсов и просрочку доставки багажа вырос в четыре раза. Согласно изменениям в Воздушном кодексе РФ, штраф за просрочку вместо 25 рублей за каждый час составит 100 рублей, но при этом итоговая выплата не будет более 50% от стоимости билета.

«Пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа», – говорится в тексте документа.

Если вылет отложили из-за неисправности самолета, погодных условий или требований безопасных полетов, то авиакомпания не будет выплачивать штраф. Компенсация положена только в том случае, если задержка или просрочка доставки произошли по вине перевозчика. Чтобы получить выплаты, пассажирам необходимо написать заявление в адрес авиакомпании.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube