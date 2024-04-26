Число эвакуированных в Тюменской области превысило 5000 человек

Более 5 100 человек эвакуированы в Тюменской области из-за паводка. Многих перевезли к родственникам и в ПВР заблаговременно. Уровень воды в реках Тобол и Ишим продолжает подниматься, но уже медленнее. Специалисты предупредили о вторичном подъеме воды у города Ишим.

«Эвакуированы более 5 100 человек. В ПВР находится 581 человек, из них 201 ребенок. Остаются подтопленными 180 жилых и 523 дачных дома, 2 844 приусадебных участка, 19 участков автодорог», – сообщила пресс-служба МЧС России.

Уровень воды в Ишиме около Абатского и Викулово за сутки вырос на 54 см, в районе города Ишим уровень понизился на 4 см. Вода в Тоболе около Коркино за сутки повысилась на 23 см, около Упорово – на 24, около Ялуторовска – на 14 см, следует из данных Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Специалисты в Казахстане подтвердили, что уровень воды в Ишиме на их территории снова растет. Поэтому в Тюменской области ждут спада воды у города Ишим только после 4 мая.

«Штормовое предупреждение о сохранении опасного явления и вторичном подъеме уровня воды в реке Ишим у города Ишим. Ожидается, что рост уровня воды в реке Ишим и его притоке Карасуль в черте города продолжится по 3 мая. Ниже отметки опасного явления вода опустится, предположительно, 12-16 мая», – предупредил ИЦ правительства Тюменской области.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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