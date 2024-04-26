В Петербурге задержан сбивший ребенка самокатчик, мальчик – в реанимации

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя электросамоката, совершившего наезд на 11-летнего мальчика во вторник, 23 апреля. Об этом сообщила пресс-служба петербургского полицейского главка.

По информации правоохранителей, инцидент произошел возле дома №111 по проспекту Энгельса в Выборгском районе. Самокатчик сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Прохожие вызвали скорую помощь. Школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него разрыв селезенки. По данным СМИ, ребенок помещен в реанимацию, врачи борются за его жизнь.

Сотрудники полиции нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube