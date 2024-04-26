Житель Новой Каховки погиб при обстреле

Украинские боевики обстреляли Новую Каховку и попали в жилые дома. В результате один человек погиб, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня утром противник произвёл террористический обстрел жилого сектора в Новой Каховке, выпустив 12 мин из 120-мм миномётов. Один человек погиб. Повреждены три частных домостроения», – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Накануне два человека погибли при обстреле пригорода Новой Каховки украинскими боевиками. Удар пришелся по селу Днепряны Новокаховского округа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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