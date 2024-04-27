Движение на трассе Тюмень-Омск ограничили из-за течи в дамбе

Дамба около тюменского села Абатское, по которой проходит федеральная трасса Тюмень-Омск, вновь дала течь. Всю ночь дорожники и сотрудники МЧС укрепляли аварийный участок. Движение по трассе ограничено, власти призвали водителей отменить поездки по этому маршруту.

Вечером 26 апреля патруль увидел протечку в дамбе около села Абатское: вода просочилась сквозь слой щебня. На трассе рядом с протечкой движение перевели в реверсивный режим, пока дорожники и спасатели укрепляли дамбу.

«Задействованы значительные силы, привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Челябинской области. Дорожники и спасатели всю ночь работали на федеральной трассе, укрепляли место протечки. Ситуация остается напряженной», – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он лично выезжал на место протечки, осмотрел сооружение и проконтролировал ход работ. Глава региона призвал водителей по возможности воздержаться от поездок, чтобы снизить нагрузку на дамбу. Областная ГИБДД также выпустила официальное предупреждение.

«Внимание: в связи с проведением работ на дамбе на федеральной автодороге Тюмень-Омск введено реверсивное движение на участке с 353-го по 363-й километры. Рекомендуем отложить поездки по федеральной трассе через Абатский район», – говорится в сообщении.

Уровень воды в реке Ишим около Абатского за минувшие сутки вырос на 22 см, около Викулово – на 66 см. Вода в реке Тобол около Коркино за 24 часа поднялась на 16 см, около Упорово – на 22 см, следует из данных Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Утром 25 апреля патруль также нашел течь в дамбе в Абатском районе под напором паводка. Несколько часов сотрудники МЧС работали, чтобы заделать аварийный участок. Контроль за состоянием дамбы усилен.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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